Разумков попередив про можливу відставку міністрів у вересні

Аня Мартинюк 31 серпня 2021, 11:37

Якщо Шмигаль дасть добро.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 серпня, голова ВРУ Дмитро Разумков заявив, що не виключає можливості звільнення міністрів на початку вересня. Тим не менше він наголосив, що відповідних указів від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля ще не було.

Відповідна заява Разумкова прозвучала в ході брифінгу.

«Поки що пропозицій не було, прем'єр-міністр нічого не подавав, власних заяв міністри не писали. Але все може бути. Якщо зайдуть на першому (пленарному, яка заплановано на 7-10 вересня - Ред.) тижні, отримаємо на першому тижні», - заявив він.

Разумков додав, що є декілька міністерств, чия робота викликає питання. Які саме, він не назвав.