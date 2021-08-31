В останній день літа НБУ зміцнив гривню до долара

Аня Мартинюк 31 серпня 2021, 11:00

Євро, навпаки, здорожчало.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 серпня, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Американська валюта здешевіла на шість копійок до 26,86 грн. Євро в останній день літа здорожчало на 3 копійки до 31,69 грн.

Про це йдеться на сайті регулятора.

Готівкові курси станом на 31 серпня наступні: купівля долара проходить за 26,78 грн, продаж за 26,98 грн. Купівля євро проходить за 31,47 грн, продаж за 31,84 грн.