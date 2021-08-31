В останній день літа НБУ зміцнив гривню до долара

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Євро, навпаки, здорожчало.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 серпня, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Американська валюта здешевіла на шість копійок до 26,86 грн. Євро в останній день літа здорожчало на 3 копійки до 31,69 грн.
Про це йдеться на сайті регулятора.
Готівкові курси станом на 31 серпня наступні: купівля долара проходить за 26,78 грн, продаж за 26,98 грн. Купівля євро проходить за 31,47 грн, продаж за 31,84 грн.
12:15: ДТП за участі п’яного нардепа Трухіна – Справу передадуть в ДБР
11:37: Разумков попередив про можливу відставку міністрів у вересні
10:23: Дуров наголосив на небезпеці від надмірного споживання інформації
08:33: Трагедія у Неаполі: Молода українка покінчила з життям після вдалої операції
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