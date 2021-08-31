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В останній день літа НБУ зміцнив гривню до долара

Аня Мартинюк 31 серпня 2021, 11:00
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В останній день літа НБУ зміцнив гривню до долара

Євро, навпаки, здорожчало.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 серпня, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Американська валюта здешевіла на шість копійок до 26,86 грн. Євро в останній день літа здорожчало на 3 копійки до 31,69 грн.

Про це йдеться на сайті регулятора. 

Готівкові курси станом на 31 серпня наступні: купівля долара проходить за 26,78 грн, продаж за 26,98 грн. Купівля євро проходить за 31,47 грн, продаж за 31,84 грн.

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