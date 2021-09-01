Дуров наголосив на небезпеці від надмірного споживання інформації

Аня Мартинюк 31 серпня 2021, 10:23

Та звинуватив великі корпорації в обмежені свобод людей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 серпня, стало відомо, що відомий російський бізнесмен, творець ВКонтакте і Телеграм Павло Дуров поділився новим постом. За його словами, з кожним роком особистих свобод стає все менше. Дуров вірить, що причина в компаніях-гігантах - Apple, Google, Visa і Mastercard.

«20 років тому у нас був децентралізований інтернет і відносно необмежена банківська система. Сьогодні Apple і Google піддають цензурі інформацію і додатки на наших телефонах, в той час як Visa і Mastercard обмежують кількість товарів і послуг, за які ми можемо платити. Щороку ми віддаємо більше влади і контролю над своїм життям жменьці безвідповідальних керівників корпорацій, яких ми не вибирали», - зазначив він.

Дуров зауважив, що люди добровільно ставлять рамки своєї волі, постійно користуючись пристроями стеження – смартфонами, а також дозволяючи корпораціям використовувати особисті дані для націлювання на них контенту. Останній відволікає неякісними розвагами.

Бізнесмен зауважив також, що «найбільш активні і творчі уми нашого покоління занадто зайняті грою в пісочницю, яка швидко зменшується, під назвою "вільне підприємництво" або виробництвом цифрового контенту, щоб тримати всіх інших прикутими до своїх пристроїв». Дуров задумався над тим, що залишить нинішнє покоління.

«Ввійдемо ми в історію як ті, хто дозволив вільним товариствам перетворитися в похмурі кошмари? Або нас будуть пам'ятати як тих, хто захищав свободи, за які попередні покоління так завзято боролися?», - такими словами завершив пост Дуров.

Його роздуми опубліковані на телеграм-каналі.