Дуров наголосив на небезпеці від надмірного споживання інформації

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Та звинуватив великі корпорації в обмежені свобод людей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 серпня, стало відомо, що відомий російський бізнесмен, творець ВКонтакте і Телеграм Павло Дуров поділився новим постом. За його словами, з кожним роком особистих свобод стає все менше. Дуров вірить, що причина в компаніях-гігантах - Apple, Google, Visa і Mastercard.
«20 років тому у нас був децентралізований інтернет і відносно необмежена банківська система. Сьогодні Apple і Google піддають цензурі інформацію і додатки на наших телефонах, в той час як Visa і Mastercard обмежують кількість товарів і послуг, за які ми можемо платити. Щороку ми віддаємо більше влади і контролю над своїм життям жменьці безвідповідальних керівників корпорацій, яких ми не вибирали», - зазначив він.
Дуров зауважив, що люди добровільно ставлять рамки своєї волі, постійно користуючись пристроями стеження – смартфонами, а також дозволяючи корпораціям використовувати особисті дані для націлювання на них контенту. Останній відволікає неякісними розвагами.
Бізнесмен зауважив також, що «найбільш активні і творчі уми нашого покоління занадто зайняті грою в пісочницю, яка швидко зменшується, під назвою "вільне підприємництво" або виробництвом цифрового контенту, щоб тримати всіх інших прикутими до своїх пристроїв». Дуров задумався над тим, що залишить нинішнє покоління.
«Ввійдемо ми в історію як ті, хто дозволив вільним товариствам перетворитися в похмурі кошмари? Або нас будуть пам'ятати як тих, хто захищав свободи, за які попередні покоління так завзято боролися?», - такими словами завершив пост Дуров.
Його роздуми опубліковані на телеграм-каналі.
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