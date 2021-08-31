Українських вчителів не змушуватимуть вакцинуватися

Аня Мартинюк 31 серпня 2021, 09:39

Педагогам лише проводитимуть роз’яснювальні роботи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 серпня, стало відомо, що МОЗ не тиснутиме на українських вчителів, які не бажають вакцинуватися від коронавірусу. Тим часом влада країни готується до чергового спалаху епідемії коронавірусу восени або на початку зими.

«Міністерство охорони здоров'я робить ставку тільки на роз'яснювальну роботу з урахуванням того, що вакцинація є виключно добровільним вибором кожного», - відзначили у відомстві.

Як зазначається, дві дози вакцини від ковіду в Україні отримали всього близько третини українських педагогів. Це приблизно 890 000 чоловік.