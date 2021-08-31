В Україні плюс 51 смерть від коронавірусу

Аня Мартинюк 31 серпня 2021, 09:06

У Києві традиційно найбільше нових випадків захворювання.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 серпня, стало відомо, за минулу добу в Україні виявили 1356 нових заражених на коронавірусну інфекцією. Серед них 75 дітей і 31 медпрацівник.

На жаль, побільшало й летальних випадків. Їх 30 серпня зафіксували 51. Нагадаємо, з початку епідемії в Україні кількість жертв ковіду становить 53 789.

Разом з тим за добу одужали 1 257 осіб. Найбільше випадків зараження в Києві – 204 людини, у Харківській області – 144 людини, Одеській області – 127 людей.