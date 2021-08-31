В Україні плюс 51 смерть від коронавірусу

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У Києві традиційно найбільше нових випадків захворювання.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 серпня, стало відомо, за минулу добу в Україні виявили 1356 нових заражених на коронавірусну інфекцією. Серед них 75 дітей і 31 медпрацівник.
На жаль, побільшало й летальних випадків. Їх 30 серпня зафіксували 51. Нагадаємо, з початку епідемії в Україні кількість жертв ковіду становить 53 789.
Разом з тим за добу одужали 1 257 осіб. Найбільше випадків зараження в Києві – 204 людини, у Харківській області – 144 людини, Одеській області – 127 людей.
08:33: Трагедія у Неаполі: Молода українка покінчила з життям після вдалої операції
13:37: Приватбанк закриє понад 300 відділень – Тисячі працівників залишаться без роботи
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