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Трагедія у Неаполі: Молода українка покінчила з життям після вдалої операції

Аня Мартинюк 31 серпня 2021, 08:33
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Трагедія у Неаполі: Молода українка покінчила з життям після вдалої операції

Жінці зробили операцію на очах. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 серпня, стало відомо, що у міській клініці Неаполя успішно провели операцію молодій українці. Їй оперували очі.  Через декілька днів вона наклала на себе руки.

За даними видання il Mattino, 34-річній жінці видалили катаракту. Вона знаходилась в італійській лікарні на четвертому поверсі. В якийсь момент вона відкрила вікно палати та стрибнула вниз. На жаль, вижити їй не вдалось.

За словами лікарів, пацієнтка ні на що не скаржилася. Наразі всі обставини події встановлюються, родичів жінки шукають.

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