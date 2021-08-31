Трагедія у Неаполі: Молода українка покінчила з життям після вдалої операції 08:33
Приватбанк закриє понад 300 відділень – Тисячі працівників залишаться без роботи 13:37
У Новій Зеландії зареєстрували першу смерть від вакцини Pfizer 10:14
Ковід-сертифікати в Україні будуть дійсні тільки півроку 17:03
Чергові смерті від вакцини проти ковіду – В Японії два летальних випадки 16:21
Україна увійшла в топ-5 медального заліку Паралімпіади 15:38
Україна розірве контракт з постачальником вакцини CoviShield - Ляшко 14:54
Українці оформлятимуть згоду на посмертне донорство в «Дії» 12:55
МОЗ попередило українців, що маски вони носитимуть довго 12:20
Жінці зробили операцію на очах.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 серпня, стало відомо, що у міській клініці Неаполя успішно провели операцію молодій українці. Їй оперували очі. Через декілька днів вона наклала на себе руки.
За даними видання il Mattino, 34-річній жінці видалили катаракту. Вона знаходилась в італійській лікарні на четвертому поверсі. В якийсь момент вона відкрила вікно палати та стрибнула вниз. На жаль, вижити їй не вдалось.
За словами лікарів, пацієнтка ні на що не скаржилася. Наразі всі обставини події встановлюються, родичів жінки шукають.
08:33: Трагедія у Неаполі: Молода українка покінчила з життям після вдалої операції
13:37: Приватбанк закриє понад 300 відділень – Тисячі працівників залишаться без роботи
10:14: У Новій Зеландії зареєстрували першу смерть від вакцини Pfizer
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.