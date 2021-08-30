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Український плавець взяв «золото» на Паралімпіаді

Аня Мартинюк 30 серпня 2021, 14:03
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Український плавець взяв «золото» на Паралімпіаді

Збірна України знаходиться на 5-му місці у медальному заліку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 серпня, стало відомо, що на Паралімпіаді-2020 в Токіо український плавець Андрій Трусов здобув перемогу на дистанції 100 метрів на спині. Так, він взяв «золото».

Відомо, що спортсмен став чемпіоном на дистанції 100 метрів на спині серед чоловіків в класі S7 зі світовим рекордом.

Варто зазначити, що медаль плавця стала дванадцятою для української збірної. Наразі збірна України знаходиться на 5-му місці у медальному заліку.

 

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