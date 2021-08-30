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Такі зміни відбудуться до 2024 року.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 серпня, стало відомо, що найбільший системний банк України, Приватбанк, звільнить понад 6000 своїх співробітників. А саме в період до 2024 року. Також відомо, що понад 300 відділень банку закриють.
Відповідні заходи прописані в затвердженій Кабміном стратегії розвитку Приватбанку. Відомо, що проти такого ходу подій виступила профспілка "Приватбанку", яка натомість пропонує оптимізувати витрати. А саме, звернути увагу на утримання автопарку, охорону і витрати на піар і роботу із ЗМІ.
13:37: Приватбанк закриє понад 300 відділень – Тисячі працівників залишаться без роботи
10:14: У Новій Зеландії зареєстрували першу смерть від вакцини Pfizer
17:03: Ковід-сертифікати в Україні будуть дійсні тільки півроку
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