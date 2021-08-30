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Приватбанк закриє понад 300 відділень – Тисячі працівників залишаться без роботи

Аня Мартинюк 30 серпня 2021, 13:37
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Приватбанк закриє понад 300 відділень – Тисячі працівників залишаться без роботи

Такі зміни відбудуться до 2024 року.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 серпня, стало відомо, що найбільший системний банк України, Приватбанк, звільнить понад 6000 своїх співробітників. А саме в період до 2024 року. Також відомо, що понад 300 відділень банку закриють.

Відповідні заходи прописані в затвердженій Кабміном стратегії розвитку Приватбанку. Відомо, що проти такого ходу подій виступила профспілка "Приватбанку", яка натомість пропонує оптимізувати витрати. А саме, звернути увагу на утримання автопарку, охорону і витрати на піар і роботу із ЗМІ.

 

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