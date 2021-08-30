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Туреччина вводить обов'язкові ПЛР-тести для туристів

Аня Мартинюк 30 серпня 2021, 13:02
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Туреччина вводить обов'язкові ПЛР-тести для туристів

Уже з 6 вересня.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 серпня, стало відомо, що Туреччина вводить обов'язкове проходження ПЛР-тесту для туристів, які не вакцинувалися проти коронавірусної інфекції. А саме з вересня.

Наголошується, що з 6 вересня вакциновані жителі Туреччини відвідуватимуть публічні місця тільки при наявності негативного ПЛР-тесту, зроблений не раніше 48 годин. Про це повідомили турецькі ЗМІ.

Також працівники закладів перевірятимуть у відвідувачів при вході «код HES». Нагадаємо, у Туреччині – це система відстеження COVID.

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