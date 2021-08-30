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У жінки зафіксували міокардит.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 серпня, стало відомо, що у Новій Зеландії після вакцинації препаратом Pfizer померла людина. У жінки стався міокардит. Як відомо, це рідкісний побічний ефект вакцини від COVID-19 Pfizer.
За даними, Reuters, відповідну інформацію оприлюднило міністерство охорони здоров'я після огляду незалежної ради з моніторингу безпечності вакцини від COVID-19.
«Це перший випадок в Новій Зеландії, де смерть протягом декількох днів після вакцинації була пов'язана з вакциною від COVID-19 Pfizer», - зазначено в повідомленні.
Нагадаємо, влада Нової Зеландії тимчасово схвалила вакцини Pfizer/BioNTech, Janssen і AstraZeneca в країні.
10:14: У Новій Зеландії зареєстрували першу смерть від вакцини Pfizer
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