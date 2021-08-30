У Новій Зеландії зареєстрували першу смерть від вакцини Pfizer

Аня Мартинюк 30 серпня 2021, 10:14

У жінки зафіксували міокардит.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 серпня, стало відомо, що у Новій Зеландії після вакцинації препаратом Pfizer померла людина. У жінки стався міокардит. Як відомо, це рідкісний побічний ефект вакцини від COVID-19 Pfizer.

За даними, Reuters, відповідну інформацію оприлюднило міністерство охорони здоров'я після огляду незалежної ради з моніторингу безпечності вакцини від COVID-19.

«Це перший випадок в Новій Зеландії, де смерть протягом декількох днів після вакцинації була пов'язана з вакциною від COVID-19 Pfizer», - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, влада Нової Зеландії тимчасово схвалила вакцини Pfizer/BioNTech, Janssen і AstraZeneca в країні.