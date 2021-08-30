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В Україні знизився темп COVID-вакцинації

Аня Мартинюк 30 серпня 2021, 09:40
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В Україні знизився темп COVID-вакцинації

Можливо, це пов’язано з вихідним днем.  

Новину передає «Преса України».

Протягом 29 серпня в Україні щеплення проти коронавірусу зробили 41 477 людей. За даними прес-служби МОЗ, минулої доби працювали 304 мобільні бригади, 1 100 пунктів щеплення, 354 центри вакцинації.

Відомо, що першу дозу отримали 13 320 українців, другу - 28 157 осіб. Зі старту вакцинації в Україні щеплення зробили 5308727 осіб, з них першу дозу отримали - 5308725 осіб, повністю імунізовані 3622915 осіб.

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