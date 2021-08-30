В Україні знизився темп COVID-вакцинації

У Новій Зеландії зареєстрували першу смерть від вакцини Pfizer 10:14
Ковід-сертифікати в Україні будуть дійсні тільки півроку 17:03
Чергові смерті від вакцини проти ковіду – В Японії два летальних випадки 16:21
Україна увійшла в топ-5 медального заліку Паралімпіади 15:38
Україна розірве контракт з постачальником вакцини CoviShield - Ляшко 14:54
Українці оформлятимуть згоду на посмертне донорство в «Дії» 12:55
МОЗ попередило українців, що маски вони носитимуть довго 12:20
Кольцо с бриллиантом – уникальное украшение для людей любого возраста 03:39
Можливо, це пов’язано з вихідним днем.
Новину передає «Преса України».
Протягом 29 серпня в Україні щеплення проти коронавірусу зробили 41 477 людей. За даними прес-служби МОЗ, минулої доби працювали 304 мобільні бригади, 1 100 пунктів щеплення, 354 центри вакцинації.
Відомо, що першу дозу отримали 13 320 українців, другу - 28 157 осіб. Зі старту вакцинації в Україні щеплення зробили 5308727 осіб, з них першу дозу отримали - 5308725 осіб, повністю імунізовані 3622915 осіб.
10:14: У Новій Зеландії зареєстрували першу смерть від вакцини Pfizer
17:03: Ковід-сертифікати в Україні будуть дійсні тільки півроку
16:21: Чергові смерті від вакцини проти ковіду – В Японії два летальних випадки
15:38: Україна увійшла в топ-5 медального заліку Паралімпіади
14:54: Україна розірве контракт з постачальником вакцини CoviShield - Ляшко
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.