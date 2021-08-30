У Запоріжжі відбулась стрільба біля кафе

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Молоді чоловіки застосувати травматичну зброю.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 29 серпня, в Запоріжжі сталася надзвичайна пригода. Біля кафе на вулиці Прибережна магістраль відбулися розбірки. Чоловіки вирішували справи по-дорослому, з травматичною зброєю. В результаті 3 людей доставили до лікарні. Всього поранення отримали 5 людей.
У прес-службі поліції зазначили, що на місце події оперативно виїхали правоохоронці.
«Близько 05:00 в відділ поліції №1 надійшло повідомлення про те, що на вулиці біля кафе невідомі відкрили стрілянину. На місце негайно виїхало керівництво обласного главку поліції, слідчо-оперативна група відділу поліції, патрульні наряди, експертна лабораторія і медики», - йдеться в повідомленні.
Встановлено, що зловмисники, які почали стрілянину, тікали з місця пригоди на "Chrysler". Ними виявилися жителі Запоріжжя 1992 і 1987 року народження. Обох затримали. Тепер їм загрожує тюрма на термін від 3 до 7 років.
17:03: Ковід-сертифікати в Україні будуть дійсні тільки півроку
16:21: Чергові смерті від вакцини проти ковіду – В Японії два летальних випадки
15:38: Україна увійшла в топ-5 медального заліку Паралімпіади
14:54: Україна розірве контракт з постачальником вакцини CoviShield - Ляшко
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