В Україні майже 800 нових ковідних хворих

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Та 18 смертей.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ повідомили, що у неділю, 29 серпня, в Україні виявили 749 осіб з коронавірусною інфекцією. З них 55 дітей і 6 медпрацівників. Також зафіксовано 18 летальних випадків. Тим часом на планеті число заражених перевалило за 216 мільйонів осіб.
За минулу добу в Україні одужали 291 особа.
«Місто Київ (148 осіб), Донецька Чернівецька область (74), Дніпропетровська область (72), Одеська область (49) та Тернопільська область (48 нових заражених)», - відзначили у прес-службі МОЗ.
Нагадаємо, за весь період пандемії в Україні провели майже 12 мільйонів тестів на ковід.
17:03: Ковід-сертифікати в Україні будуть дійсні тільки півроку
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