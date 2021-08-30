В Україні майже 800 нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 30 серпня 2021, 08:34

Та 18 смертей.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ повідомили, що у неділю, 29 серпня, в Україні виявили 749 осіб з коронавірусною інфекцією. З них 55 дітей і 6 медпрацівників. Також зафіксовано 18 летальних випадків. Тим часом на планеті число заражених перевалило за 216 мільйонів осіб.

За минулу добу в Україні одужали 291 особа.

«Місто Київ (148 осіб), Донецька Чернівецька область (74), Дніпропетровська область (72), Одеська область (49) та Тернопільська область (48 нових заражених)», - відзначили у прес-службі МОЗ.

Нагадаємо, за весь період пандемії в Україні провели майже 12 мільйонів тестів на ковід.