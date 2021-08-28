Кольцо с бриллиантом – уникальное украшение для людей любого возраста

zmxn 27 серпня 2021, 03:39

Кольцо с бриллиантами – это украшение, которое никогда не выходит из моды. Камень-вставка ювелирного изделия представляет собой алмаз со специальной огранкой. Он отличается непревзойденной прочностью, эстетической привлекательностью, долговечностью. Бриллиант характеризуется повышенным показателем преломления световых лучей. В ювелирном деле используются минералы с разнообразными цветовыми оттенками. Они все имеют свойство люминесценции, поэтому под воздействием ультрафиолета или рентгеновских лучей камни светятся.

Основные виды колец, которые украшаются бриллиантами

Кольцо – наиболее востребованное украшение, которое часто дополняется различными бриллиантовыми вставками. Замкнутая окружность, надеваемая на пальцы рук, символизирует бесконечность. Ювелирные золотые изделия способны дарить только положительную энергетику. Они часто используются своими владельцами в качестве оберега. Ассортимент украшений с бриллиантами достаточно широк. Он включает:

женские и мужские кольца;

обручальные аксессуары;

изделия для помолвки;

перстни;

печатки.

По приемлемой стоимости кольцо с бриллиантом в Украине можно приобрести в специализированном интернет-магазине.Молодые девушки чаще всего используют изделия с одиночными камнями-вставками. Дамы более старшего возраста предпочитают носить украшения с россыпью мелких бриллиантов.

Преимущества использования колец с бриллиантами

В процессе декоративной обработки золотых колец с бриллиантами используются различные технологии. Наиболее популярными по праву считается резьба, гравировка, инкрустация, эмалирование, филигрань. При выборе украшений применяются личные предпочтения покупателей, а также цели их использования. Несколько десятилетий назад украшения с бриллиантами одевали только на торжественные мероприятия, которые проводились в вечернее время. Сейчас же допускается появление ювелирных изделий с ограненными алмазами и на дневных торжествах.

Неповторимое сияние камня на колечке, украшающем палец женщины, подчеркивает ее элегантность и нежность. Игра света одинаково удачно дополняет любой выбранный образ. Бриллианты в золотой оправе идеально смотрятся в рабочих кабинетах, на деловых встречах, торжественных мероприятиях, балах. Они подчеркивают высокий статус и непревзойденный вкус своих владельцев.