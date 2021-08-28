Ковід-сертифікати в Україні будуть дійсні тільки півроку

Аня Мартинюк 28 серпня 2021, 17:03

Українцям пропонують ревакциновуватися.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти видання «Страна» зауважили, що скоро закінчується термін дії ковід-сертифікатів, які нещодавно отримали українці. Справа в тому, що другу дозу почали колоти з березня, а довідки про вакцинацію діють всього 180 днів. Раніше повідомлялось, що вони діятимуть всього 12 місяців. Нові рекомендації для МОЗ видала ВООЗ.

Як відомо, ковід-сертифікати наразі діють в додатку «Дія». Ситуацію прокоментував головний санітарний лікар України Ігор Кузин. За його словами, МОЗ рекомендує українцям ревакциновуватися від коронавірусу через рік.

Не виключено, що термін дії сертифікатів можуть переглянути і продовжити. Про це ззаявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.