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Українцям пропонують ревакциновуватися.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти видання «Страна» зауважили, що скоро закінчується термін дії ковід-сертифікатів, які нещодавно отримали українці. Справа в тому, що другу дозу почали колоти з березня, а довідки про вакцинацію діють всього 180 днів. Раніше повідомлялось, що вони діятимуть всього 12 місяців. Нові рекомендації для МОЗ видала ВООЗ.
Як відомо, ковід-сертифікати наразі діють в додатку «Дія». Ситуацію прокоментував головний санітарний лікар України Ігор Кузин. За його словами, МОЗ рекомендує українцям ревакциновуватися від коронавірусу через рік.
Не виключено, що термін дії сертифікатів можуть переглянути і продовжити. Про це ззаявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
17:03: Ковід-сертифікати в Україні будуть дійсні тільки півроку
16:21: Чергові смерті від вакцини проти ковіду – В Японії два летальних випадки
15:38: Україна увійшла в топ-5 медального заліку Паралімпіади
14:54: Україна розірве контракт з постачальником вакцини CoviShield - Ляшко
12:55: Українці оформлятимуть згоду на посмертне донорство в «Дії»
12:20: МОЗ попередило українців, що маски вони носитимуть довго
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