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Чергові смерті від вакцини проти ковіду – В Японії два летальних випадки

Аня Мартинюк 28 серпня 2021, 16:21
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Чергові смерті від вакцини проти ковіду – В Японії два летальних випадки

Померли молоді чоловіки. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 серпня, стало відомо, що в Японії після вакцинації від коронавірусу препаратом Moderna померли двоє молодих чоловіків. Як повідомляють іноземні ЗМІ, пацієнтам вводили вакцини з партії, в якій виявили домішки.

Відомо, що пацієнтам було по 30 років. Їх смерть наступила через декілька днів після введення другої дози препарату.  Причини їх смерті з'ясовують фахівці. Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Японії припинили використання вакцини, в якій виявили домішки.

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