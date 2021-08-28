Чергові смерті від вакцини проти ковіду – В Японії два летальних випадки

Аня Мартинюк 28 серпня 2021, 16:21

Померли молоді чоловіки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 серпня, стало відомо, що в Японії після вакцинації від коронавірусу препаратом Moderna померли двоє молодих чоловіків. Як повідомляють іноземні ЗМІ, пацієнтам вводили вакцини з партії, в якій виявили домішки.

Відомо, що пацієнтам було по 30 років. Їх смерть наступила через декілька днів після введення другої дози препарату. Причини їх смерті з'ясовують фахівці. Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Японії припинили використання вакцини, в якій виявили домішки.