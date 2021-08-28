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Померли молоді чоловіки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 серпня, стало відомо, що в Японії після вакцинації від коронавірусу препаратом Moderna померли двоє молодих чоловіків. Як повідомляють іноземні ЗМІ, пацієнтам вводили вакцини з партії, в якій виявили домішки.
Відомо, що пацієнтам було по 30 років. Їх смерть наступила через декілька днів після введення другої дози препарату. Причини їх смерті з'ясовують фахівці. Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Японії припинили використання вакцини, в якій виявили домішки.
16:21: Чергові смерті від вакцини проти ковіду – В Японії два летальних випадки
15:38: Україна увійшла в топ-5 медального заліку Паралімпіади
14:54: Україна розірве контракт з постачальником вакцини CoviShield - Ляшко
12:55: Українці оформлятимуть згоду на посмертне донорство в «Дії»
12:20: МОЗ попередило українців, що маски вони носитимуть довго
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