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Стало відомо, якими медалями поповнилась скарбничка українських паралімпійців.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 серпня, стало відомо, що українська збірна на Паралімпіаді зайняла уже 5-те місце в медальному заліку ігор. Так, українські паралімпійці мають 33 медалі - 8 золотих, 16 срібних і 9 бронзових.
Сьогодні чудово виступили плавці Євген Богодайко, Максим Кріпак, Михайло Сербін, Денис Дубров і Єлизавета Мерешко, які взяли «золото». Ще один плавець, Віктор Смирнов, взяв «срібло». Також сьогодні срібну медаль завоювали дзюдоїстка Ірина Гусєва та легкоатлет Роман Данилюк.
16:21: Чергові смерті від вакцини проти ковіду – В Японії два летальних випадки
15:38: Україна увійшла в топ-5 медального заліку Паралімпіади
14:54: Україна розірве контракт з постачальником вакцини CoviShield - Ляшко
12:55: Українці оформлятимуть згоду на посмертне донорство в «Дії»
12:20: МОЗ попередило українців, що маски вони носитимуть довго
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