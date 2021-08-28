Україна увійшла в топ-5 медального заліку Паралімпіади

Аня Мартинюк 28 серпня 2021, 15:38

Стало відомо, якими медалями поповнилась скарбничка українських паралімпійців.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 серпня, стало відомо, що українська збірна на Паралімпіаді зайняла уже 5-те місце в медальному заліку ігор. Так, українські паралімпійці мають 33 медалі - 8 золотих, 16 срібних і 9 бронзових.

Сьогодні чудово виступили плавці Євген Богодайко, Максим Кріпак, Михайло Сербін, Денис Дубров і Єлизавета Мерешко, які взяли «золото». Ще один плавець, Віктор Смирнов, взяв «срібло». Також сьогодні срібну медаль завоювали дзюдоїстка Ірина Гусєва та легкоатлет Роман Данилюк.