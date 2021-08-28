Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Україна розірве контракт з постачальником вакцини CoviShield - Ляшко
  • Українці оформлятимуть згоду на посмертне донорство в «Дії»
  • На Паралімпіаді українська спортсменка встановила світовий рекорд

Україна увійшла в топ-5 медального заліку Паралімпіади

Аня Мартинюк 28 серпня 2021, 15:38
Версія для друку
Україна увійшла в топ-5 медального заліку Паралімпіади

Стало відомо, якими медалями поповнилась скарбничка українських паралімпійців. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 серпня, стало відомо, що українська збірна на Паралімпіаді зайняла уже 5-те місце в медальному заліку ігор. Так, українські паралімпійці мають 33 медалі - 8 золотих, 16 срібних і 9 бронзових.

Сьогодні чудово виступили плавці Євген Богодайко, Максим Кріпак, Михайло Сербін, Денис Дубров і Єлизавета Мерешко, які взяли «золото». Ще один плавець, Віктор Смирнов, взяв «срібло». Також сьогодні срібну медаль завоювали дзюдоїстка Ірина Гусєва та легкоатлет Роман Данилюк.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції