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Україна розірве контракт з постачальником вакцини CoviShield - Ляшко

Аня Мартинюк 28 серпня 2021, 14:54
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Україна розірве контракт з постачальником вакцини CoviShield - Ляшко

Стала відома причина такого ходу подій.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 серпня, стало відомо, що МОЗ націлилось відмовитися від контракту з індійською компанією Serum Institute. Як відомо, остання поставляє Україні вакцини від коронавірусу. Відповідну заяву зробив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністр пояснив, з чим це пов'язано. За його словами, постачальник не виконав зобов'язання за контрактом, тому він буде розірваний. Так, Serum Institute не поставив 1,5 млн доз вакцини «Ковішілд» та 10 млн доз вакцини «Новавакс».

Тепер Україна купуватиме вакцини через британське закупівельне агентство Crown Agents.

 

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