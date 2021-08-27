Супервыгодные жатки от завода Sunfloromash

zmxn 26 серпня 2021, 12:44

Завод Sunfloromash производит надежное и высокотехнологичное оборудование для уборки урожая, по качеству не уступающее мировым аналогам, он отслеживает и интегрирует новейшие достижения в процессы производства. Любое конструктивное решение находит способ воплощения, на разных этапах производства качество продукции жестко контролируется.

Бердянские жатки

Популярной продукцией машиностроительного завода являются жатки, рассчитанные на долгие годы работы даже в сложных условиях. В них сочетаются обширный опыт, многолетние наработки и инновационный подход к производительным процессам. Жатки для комбайна Sunfloro стали узнаваемым брендом с отличной репутацией. Они производительны и надежны и уже получили положительные отзывы пользователей во всем мире. Техника стойка к температурным перепадам, осадкам и другим природным явлениям, предлагается по конкурентоспособной цене и рассчитана на большой круг потребителей.

Завод выпускает следующие разновидности жатков для сборки разных зерновых культур, а именно модели:

со сплошным срезом;

безрядковые;

премиум-класса.

Данная техника представлена в различных комплектациях, проста в применении и обслуживании и легко агрегатируется с комбайнами для сборки зерна, которые присутствуют на рынке, вне зависимости от страны и компании-производителя.

Жатки возможно приобрести вместе:

с тележками для их перевозки;

фронтальными погрузчиками;

приставками для уборки гороха, сои, рапса и т. д.

Данные устройства позволяют свести к минимуму потери урожая, повысить скорость и комфорт сельскохозяйственных работ.

Почему выгодно покупать жатки производства завода Sunfloromash

Сельскохозяйственная техника данного предприятия производится на современном зарубежном оборудовании, которое управляется цифровым способом. Оно обеспечивает точную обработку металлических изделий, а сварка деталей проводится на специальных стапелях и кондукторах. Используемые в производстве материалы и комплектующие детали отличаются высоким качеством.

Возможна индивидуальная комплектация техники по заказу клиента. Стандартная же всегда есть на складах, что обеспечивает бесперебойные поставки, как и сертифицированные запчасти, применяемые для ремонта. Эти и другие факторы делают покупку и эксплуатацию бердянских жатков выгодной для сельскохозяйственных работ.