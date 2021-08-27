Плитка для ванной: секреты правильного выбора

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Отделка стен и пола ванной комнаты с помощью керамической плитки относится к числу практичных вариантов, позволяющих создать в помещении уникальный дизайн. Этот материал обладает множеством ценных потребительских характеристик, среди которых следует выделить влагостойкость, износостойкость, устойчивость к загрязнениям, длительный срок службы. Но для того, чтобы плитка сохранила свой привлекательный внешний вид на долгое время, необходимо внимательно и ответственно отнестись к вопросу ее выбора.
Благодаря широкому ассортименту, представленному в современных строительных магазинах, у покупателей есть возможность приобрести качественную продукцию и реализовать в своем санузле любое дизайнерское решение. Определить, какая плитка для ванной станет оптимальным вариантом для отделки конкретного помещения, можно на основе следующих критериев:
Выбор цвета и декоративного решения определяется вкусом покупателей, но дизайнеры рекомендуют придерживаться ряда основополагающих правил.
В малогабаритных санузлах предпочтительны светлые, приглушенные оттенки – бежевый, персиковый, голубой. Они визуально расширяют помещение, настраивают на отдых и релакс. В целях практичности пол лучше выложить материалом на несколько тонов темнее стен.
Желающие отойти от принципов минимализма, оживить интерьер ванной предпочитают смелые фактурные решения или варианты с узорами. Главное здесь – не переусердствовать с палитрой. Мелкий рисунок выглядит мило и аккуратно, а крупные изображения визуально уменьшают пространство.
Затирка для швов может быть либо в тон плитки, либо контрастной. Для пола рекомендуется использовать темную фугу, так как ее проще поддерживать в чистоте.
12:55: Українці оформлятимуть згоду на посмертне донорство в «Дії»
12:20: МОЗ попередило українців, що маски вони носитимуть довго
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