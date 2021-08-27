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Плитка для ванной: секреты правильного выбора

zmxn 26 серпня 2021, 12:41
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Отделка стен и пола ванной комнаты с помощью керамической плитки относится к числу практичных вариантов, позволяющих создать в помещении уникальный дизайн. Этот материал обладает множеством ценных потребительских характеристик, среди которых следует выделить влагостойкость, износостойкость, устойчивость к загрязнениям, длительный срок службы. Но для того, чтобы плитка сохранила свой привлекательный внешний вид на долгое время, необходимо внимательно и ответственно отнестись к вопросу ее выбора.

Критерии выбора

 

Благодаря широкому ассортименту, представленному в современных строительных магазинах, у покупателей есть возможность приобрести качественную продукцию и реализовать в своем санузле любое дизайнерское решение. Определить, какая плитка для ванной станет оптимальным вариантом для отделки конкретного помещения, можно на основе следующих критериев:

 

  • назначение. Важно, чтобы напольная плитка обладала низкой пористостью и достаточной сопротивляемостью к истиранию, а настенная – хорошими влагозащитными свойствами;
  • размер. В тесных помещениях желательно отказаться от кафеля больших размеров, поскольку он сделает комнату визуально еще меньше;
  • производитель. Сегодня в продаже представлена как отечественная, так и зарубежная керамическая продукция. Лидерами в ее производстве считаются Испания, Италия, Германия, Португалия;
  • тип плитки. Традиционные керамические изделия наиболее популярны. Материал может быть глянцевым, матовым, полуматовым. Лучше отдать предпочтение матовому варианту – он неприхотлив в уходе, не бликует, такое напольное покрытие не будет скользким в случае попадания воды. В последние годы очень востребован керамогранит. Если рисунок кафельной плитки наносят сверху в качестве отдельного слоя, то керамогранит прокрашен и текстурирован по всей толщине изделий. Материал отличается большей прочностью и износостойкость.

 

Цвет имеет значение

 

Выбор цвета и декоративного решения определяется вкусом покупателей, но дизайнеры рекомендуют придерживаться ряда основополагающих правил.

 

В малогабаритных санузлах предпочтительны светлые, приглушенные оттенки – бежевый, персиковый, голубой. Они визуально расширяют помещение, настраивают на отдых и релакс. В целях практичности пол лучше выложить материалом на несколько тонов темнее стен.

 

Желающие отойти от принципов минимализма, оживить интерьер ванной предпочитают смелые фактурные решения или варианты с узорами. Главное здесь – не переусердствовать с палитрой. Мелкий рисунок выглядит мило и аккуратно, а крупные изображения визуально уменьшают пространство.

 

Затирка для швов может быть либо в тон плитки, либо контрастной. Для пола рекомендуется использовать темную фугу, так как ее проще поддерживать в чистоте.

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