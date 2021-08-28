Рейтинг казино – Когда все ясно и просто

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17:03: Ковід-сертифікати в Україні будуть дійсні тільки півроку
16:21: Чергові смерті від вакцини проти ковіду – В Японії два летальних випадки
15:38: Україна увійшла в топ-5 медального заліку Паралімпіади
14:54: Україна розірве контракт з постачальником вакцини CoviShield - Ляшко
12:55: Українці оформлятимуть згоду на посмертне донорство в «Дії»
12:20: МОЗ попередило українців, що маски вони носитимуть довго
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