У дитсадках України змінили карантинні правила

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Стало відомо, що зміниться.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 серпня, стало відомо, що МОЗ змінив карантинні заходи для дитячих садків. Дітям мірятимуть температуру лише на вході, а не кожні чотири години.
У прес-службі відомства зазначили, що вихователі та інші працівники заходитимуть у дитсадок лише після температурного скринінгу і лише за наявності маски. Але під час групових занять маски будуть не обов’язковими.
Наголошується, що якщо у дітей виявлятимуть підвищену температуру, їх ізолюватимуть в інших приміщеннях.
12:55: Українці оформлятимуть згоду на посмертне донорство в «Дії»
12:20: МОЗ попередило українців, що маски вони носитимуть довго
12:10: Синоптик про погоду в Україні – Йдемо поважно до осені
11:38: Україна витратить 22 мільйони гривень на супутникове зондування Землі
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