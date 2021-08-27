У дитсадках України змінили карантинні правила

Аня Мартинюк 27 серпня 2021, 13:57

Стало відомо, що зміниться.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 серпня, стало відомо, що МОЗ змінив карантинні заходи для дитячих садків. Дітям мірятимуть температуру лише на вході, а не кожні чотири години.

У прес-службі відомства зазначили, що вихователі та інші працівники заходитимуть у дитсадок лише після температурного скринінгу і лише за наявності маски. Але під час групових занять маски будуть не обов’язковими.

Наголошується, що якщо у дітей виявлятимуть підвищену температуру, їх ізолюватимуть в інших приміщеннях.