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У дитсадках України змінили карантинні правила

Аня Мартинюк 27 серпня 2021, 13:57
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У дитсадках України змінили карантинні правила

Стало відомо, що зміниться.  

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 27 серпня, стало відомо, що МОЗ змінив карантинні заходи для дитячих садків. Дітям мірятимуть температуру лише на вході, а не кожні чотири години.

У прес-службі відомства зазначили, що вихователі та інші працівники заходитимуть у дитсадок лише після температурного скринінгу і лише за наявності маски. Але під час групових занять маски будуть не обов’язковими.

Наголошується, що якщо у дітей виявлятимуть підвищену температуру, їх ізолюватимуть в інших приміщеннях.

 

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