Данія перестала боятися ковіду

Аня Мартинюк 27 серпня 2021, 13:29

Країна знімає всі обмеження.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 серпня, стало відомо, що Данія готова зняти всі карантинні обмеження. А саме з 10 вересня. У прес-службі Міністерства охорони здоров'я країни зазначили, що коронавірус перестане вважатися соціально небезпечним захворюванням.

Уряд вирішив не продовжувати класифікацію Сovid-19 як соціально небезпечного захворювання, що дозволяє не продовжувати карантин.

«Епідемія знаходиться під контролем, у нас рекордно високий рівень вакцинації. Тому 10 вересня ми можемо відмовитися від деяких особливих правил, які ми повинні були ввести в боротьбі з Сovid-19. Уряд пообіцяв не продовжувати заходи довше, ніж це необхідно», - відзначили у відомстві.

Міністр охорони здоров'я Данії Магнус Хеуніке в свою чергу уточнив, що в країні від ковіду вакцинувалися 80% населення старше 12 років.