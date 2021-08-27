Українці оформлятимуть згоду на посмертне донорство в «Дії»

Аня Мартинюк 27 серпня 2021, 12:55

Й популяризуватимуть донорство в Україні.

Новину передає «Преса України».

Очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що Міністерство цифровий трансформації і МОЗ України розробляють нові можливості для додатку «Дія». Очікується, що українці через додаток оформлюватимуть згоду на те, щоб стати донором у разі смерті.

Ляшко запевнив, що ця інформація у додатку буде засекречена до моменту смерті людини. Також міністр збирається поуляризувати донорство органів в Україні.