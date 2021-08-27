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Й популяризуватимуть донорство в Україні.
Новину передає «Преса України».
Очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що Міністерство цифровий трансформації і МОЗ України розробляють нові можливості для додатку «Дія». Очікується, що українці через додаток оформлюватимуть згоду на те, щоб стати донором у разі смерті.
Ляшко запевнив, що ця інформація у додатку буде засекречена до моменту смерті людини. Також міністр збирається поуляризувати донорство органів в Україні.
12:55: Українці оформлятимуть згоду на посмертне донорство в «Дії»
12:20: МОЗ попередило українців, що маски вони носитимуть довго
12:10: Синоптик про погоду в Україні – Йдемо поважно до осені
11:38: Україна витратить 22 мільйони гривень на супутникове зондування Землі
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