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МОЗ попередило українців, що маски вони носитимуть довго

Аня Мартинюк 27 серпня 2021, 12:20
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МОЗ попередило українців, що маски вони носитимуть довго

Відповідну заяву зробив Ігор Кузин.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 серпня, стало відомо, що українці ще довго носитимуть захисні маски. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузин. За його словами, маски українці носитимуть до тих пір, поки в світі не закінчиться пандемія. 

Відповідна заява прозвучала в інтерв'ю для ВВС. Ігор Кузин вважає, що захисні маски ефективні й навіть від грипу. Він особливо наголосив, що масковий режим повинні дотримуватися ті люди, які перехворіли на коронавірус чи пройшли повний курс вакцинації.

 

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