Як правильно автоматизувати бізнес

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Замість традиційних РРО підприємці все частіше хочуть купити онлайн каси. Розбираємося, чому вони вибирають бренд Смарт Каса.
Багато з тих, хто підключив РРО на вимогу законодавства, свідомо купував саме програмний РРО. Здавалося б, навіщо ускладнювати, адже закон поки не вимагає впровадження програмного реєстратора розрахункових операцій.
Відповідь проста. По-перше, такі підприємці мислять стратегічно. Вони розуміють, щоб бізнес ріс і розвивався, необхідно постійно відстежувати динаміку продажів, знати залишки на складах і чітко планувати закупівлі. Це можливо тільки при впровадженні автоматизації на підприємстві.
По-друге, онлайн каса для бізнесу набагато більш зручна, ніж дещо застарілі РРО. Тільки завдяки своїй мобільності каси підходять як магазинам, так і сфері послуг: доставці, таксі, кафе, стоматологіям, салонам краси. Модуль каса з еквайрингом дає змогу приймати платежі навіть зі смартфонів і смарт-годинників.
Однак, з усіх мобільних пристроїв типу каса-термінал, багато підприємців вибирають Смарт Касу. І ось чому.
Одна компактна Смарт Каса замінить вам все обладнання для прийому платежів, яке зараз займає місце у вашій касовій зоні. В одному мобільному пристрої вміщуються:
Завдяки продуманому функціоналу Смарт Каса вирішує не тільки завдання прийому платежів і фіскалізації. Її можна поєднати з програмами обліку 1С: Підприємство або BAS. Вона дає змогу бачити рух товарів і виручку в будь-який час, скорочує потребу введення даних вручну, чим зменшує кількість помилок у звітах.
8 можливостей Смарт Каси для автоматизації вашого бізнесу
Не останнє питання при купівлі обладнання — вартість онлайн каси.
Якщо ви виберете Смарт Касу з функціоналом 3 в 1: касовий апарат + принтер для чеків + банківський термінал, її ціна становить 13 800 грн. При покупці традиційного касового обладнання вартість усіх пристроїв буде не нижчою 20 000 грн.
Щоб купити Смарт Касу або отримати консультацію, звертайтеся тільки до компанії-виробника: 0800-300-292 або e-mail: sale@smartkasa.ua.
Розробник і виробник Смарт Каси - ТОВ «Укртрімекс», м.Київ, БЦ «Геліос», вулиця Миколи Василенка, 7
12:10: Синоптик про погоду в Україні – Йдемо поважно до осені
11:38: Україна витратить 22 мільйони гривень на супутникове зондування Землі
10:26: На Паралімпіаді українська спортсменка встановила світовий рекорд
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