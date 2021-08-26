Як правильно автоматизувати бізнес

zmxn 26 серпня 2021, 08:00

Замість традиційних РРО підприємці все частіше хочуть купити онлайн каси. Розбираємося, чому вони вибирають бренд Смарт Каса.

Багато з тих, хто підключив РРО на вимогу законодавства, свідомо купував саме програмний РРО. Здавалося б, навіщо ускладнювати, адже закон поки не вимагає впровадження програмного реєстратора розрахункових операцій.

Відповідь проста. По-перше, такі підприємці мислять стратегічно. Вони розуміють, щоб бізнес ріс і розвивався, необхідно постійно відстежувати динаміку продажів, знати залишки на складах і чітко планувати закупівлі. Це можливо тільки при впровадженні автоматизації на підприємстві.

По-друге, онлайн каса для бізнесу набагато більш зручна, ніж дещо застарілі РРО. Тільки завдяки своїй мобільності каси підходять як магазинам, так і сфері послуг: доставці, таксі, кафе, стоматологіям, салонам краси. Модуль каса з еквайрингом дає змогу приймати платежі навіть зі смартфонів і смарт-годинників.

Однак, з усіх мобільних пристроїв типу каса-термінал, багато підприємців вибирають Смарт Касу. І ось чому.

Одна компактна Смарт Каса замінить вам все обладнання для прийому платежів, яке зараз займає місце у вашій касовій зоні. В одному мобільному пристрої вміщуються:

касовий апарат із принтером для друку паперових чеків,

POS-термінал для прийому оплати з будь-яких електронних носіїв,

пРРО.

Завдяки продуманому функціоналу Смарт Каса вирішує не тільки завдання прийому платежів і фіскалізації. Її можна поєднати з програмами обліку 1С: Підприємство або BAS. Вона дає змогу бачити рух товарів і виручку в будь-який час, скорочує потребу введення даних вручну, чим зменшує кількість помилок у звітах.

8 можливостей Смарт Каси для автоматизації вашого бізнесу

Каса + пос термінал в одному пристрої приймає оплату готівкою, з платіжних карт, смартфонів і смарт-годинників. В електронний кабінет власнику надходить вся інформація, необхідна для контролю продажів, а також чеки та звіти. Автоматично відправляються звіти в податкову, є архів фіскальних чеків, можна вибрати конкретний ФОП і сформувати звіт тільки за ним. Функція мультимерчант дозволяє налаштувати різний рівень доступу для вашого персоналу, підключити кілька підприємств і торговельних точок. Смарт Касу можна підключити до будь-якого банку в Україні. У цьому допоможуть банки еквайри — партнери Смарт Каси — Аваль, Банк Восток, банк «Південний», Ощадбанк. Сучасним покупцям часто потрібні електронні чеки, а не паперові. Смарт Каса дозволяє відправляти е-чеки клієнтам на електронну пошту або в месенджер. У Смарт Касі є сканер штрих-кодів. Тому операції продажу, додавання товарів і повернення виконуються дуже швидко. Автоматизація можлива не тільки в межах одного пристрою. Смарт-Каса гармонійно інтегрується в 1С: Підприємство і BAS, що дозволяє комплексно аналізувати бізнес і вивести свою справу на новий рівень.

Не останнє питання при купівлі обладнання — вартість онлайн каси.

Якщо ви виберете Смарт Касу з функціоналом 3 в 1: касовий апарат + принтер для чеків + банківський термінал, її ціна становить 13 800 грн. При покупці традиційного касового обладнання вартість усіх пристроїв буде не нижчою 20 000 грн.

Щоб купити Смарт Касу або отримати консультацію, звертайтеся тільки до компанії-виробника: 0800-300-292 або e-mail: sale@smartkasa.ua.

Розробник і виробник Смарт Каси - ТОВ «Укртрімекс», м.Київ, БЦ «Геліос», вулиця Миколи Василенка, 7





