Вакциновані українці зможуть подорожувати у Чехію

Аня Мартинюк 26 серпня 2021, 13:10

Стало відомо, які вакцини визнає Чехія.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 серпня, стало відомо, що в інтерактівній карті Міністерства закордоних справ Чехію відмітили як країну, яка пускає до себе вакцинованих іноземців.

Уточнюється, що мандрівники мають бути вакциновані препаратами Moderna, AstraZeneca, Covishield або Pfizer. Як відомо, ці вакцини сертифіковані Євросоюзом.

Варто зазначити, що українці зможуть в’їхати в Чехію, якщо від дня введення другої вакцини пройшло мінімум 14 днів.