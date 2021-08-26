Вакциновані українці зможуть подорожувати у Чехію

Синоптик про погоду в Україні – Йдемо поважно до осені 12:10
Україна витратить 22 мільйони гривень на супутникове зондування Землі 11:38
На Паралімпіаді українська спортсменка встановила світовий рекорд 10:26
До Дня Незалежності з бюджету успішно пішло понад 130 мільйонів гривень 13:59
Українська призерка Токіо-2020 віддала своєму тренеру квартиру 12:50
Україні для вступу в ЄС потрібно чекати ще 20 років - президент Естонії 11:07
Український електронний ковід-сертифікат перевірили в дії 09:07
Стало відомо, які вакцини визнає Чехія.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 серпня, стало відомо, що в інтерактівній карті Міністерства закордоних справ Чехію відмітили як країну, яка пускає до себе вакцинованих іноземців.
Уточнюється, що мандрівники мають бути вакциновані препаратами Moderna, AstraZeneca, Covishield або Pfizer. Як відомо, ці вакцини сертифіковані Євросоюзом.
Варто зазначити, що українці зможуть в’їхати в Чехію, якщо від дня введення другої вакцини пройшло мінімум 14 днів.
12:10: Синоптик про погоду в Україні – Йдемо поважно до осені
11:38: Україна витратить 22 мільйони гривень на супутникове зондування Землі
10:26: На Паралімпіаді українська спортсменка встановила світовий рекорд
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.