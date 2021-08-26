Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • На Паралімпіаді українська спортсменка встановила світовий рекорд
  • Зеленський пообіцяв повертати в Україну останки українців
  • ЄС визнав українські ковід-сертифікати

Вакциновані українці зможуть подорожувати у Чехію

Аня Мартинюк 26 серпня 2021, 13:10
Версія для друку
Вакциновані українці зможуть подорожувати у Чехію

Стало відомо, які вакцини визнає Чехія.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 серпня, стало відомо, що в інтерактівній карті Міністерства закордоних справ Чехію відмітили як країну, яка пускає до себе вакцинованих іноземців.

Уточнюється, що мандрівники мають бути вакциновані препаратами Moderna, AstraZeneca, Covishield або Pfizer. Як відомо, ці вакцини сертифіковані Євросоюзом.

Варто зазначити, що українці зможуть в’їхати в Чехію, якщо від дня введення другої вакцини пройшло мінімум 14 днів.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції