Озвучена липнева зарплата Шмигаля

Аня Мартинюк 26 серпня 2021, 12:37

Так, він заробив на 1300 грн більше в порівнянні з червнем.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 серпня, стало відомо, що український прем'єр-міністр Денис Шмигаль заробив за липень 56 301 грн. Сума вказана без вирахування податків і зборів. Вони склали 10 978 грн.

З цієї суми 8 700 гривень пішло на відрядження. До слова, у червні Шмигаль заробив 55 тисяч гривень, тобто на 1300 гривень менше.