Озвучена липнева зарплата Шмигаля

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Так, він заробив на 1300 грн більше в порівнянні з червнем.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 серпня, стало відомо, що український прем'єр-міністр Денис Шмигаль заробив за липень 56 301 грн. Сума вказана без вирахування податків і зборів. Вони склали 10 978 грн.
З цієї суми 8 700 гривень пішло на відрядження. До слова, у червні Шмигаль заробив 55 тисяч гривень, тобто на 1300 гривень менше.
12:10: Синоптик про погоду в Україні – Йдемо поважно до осені
11:38: Україна витратить 22 мільйони гривень на супутникове зондування Землі
10:26: На Паралімпіаді українська спортсменка встановила світовий рекорд
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