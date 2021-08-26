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Наталія Діденко представила свіжий прогноз.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 серпня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що в останній робочий день тижня у більшості областей очікуються +20+26 градусів, на Сході до +29 градусів.
«У західних областях буде нижче, +18+23 градуси», - наголосила вона.
Опади у вигляді дощу 27-го серпня очікуються у західних областях та періодично у східних областях. У центральній частині буде переважно сухо. На Півночі, Півдні - без опадів.
У Києві +22 +23 градуси, без опадів.
Вихідні, за прогнозом, будуть комфортними, на Заході ймовірні дощі та зниження температури.
12:10: Синоптик про погоду в Україні – Йдемо поважно до осені
11:38: Україна витратить 22 мільйони гривень на супутникове зондування Землі
10:26: На Паралімпіаді українська спортсменка встановила світовий рекорд
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