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Синоптик про погоду в Україні – Йдемо поважно до осені

Аня Мартинюк 26 серпня 2021, 12:10
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Синоптик про погоду в Україні – Йдемо поважно до осені

Наталія Діденко представила свіжий прогноз. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 серпня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що в останній робочий день тижня у більшості областей очікуються +20+26 градусів, на Сході до +29 градусів.

«У західних областях буде нижче, +18+23 градуси», - наголосила вона.

Опади у вигляді дощу 27-го серпня очікуються у західних областях та періодично у східних областях. У центральній частині буде переважно сухо. На Півночі, Півдні - без опадів. 

У Києві +22 +23 градуси, без опадів.

Вихідні, за прогнозом, будуть комфортними, на Заході ймовірні дощі та зниження температури.

 

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