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Вибір продавців був невеликий.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 серпня, стало відомо, що Україна заплатить 22 мільйони гривень Китаю. Стільки буде витрачено на супутникове зондування Землі. Національний центр управління та випробувань космічних засобів заплатить цю суму китайській компанії China Great Wall Industry.
Такі дані наведені в системі Prozorro.
«НЦУВКЗ є єдиною в Україні організацією, яка забезпечує весь спектр заходів по експлуатації космічних систем різного призначення, в тому числі дистанційного зондування Землі. Однак на сьогоднішній день Україна не має власних космічних апаратів», - зазначено в описі до тендеру.
Уточнюється, що мова йде про супутники надвисокої дозволеності серії SuperView-1 (01,02,03,04) та інших супутників типу SuperView.
12:10: Синоптик про погоду в Україні – Йдемо поважно до осені
11:38: Україна витратить 22 мільйони гривень на супутникове зондування Землі
10:26: На Паралімпіаді українська спортсменка встановила світовий рекорд
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