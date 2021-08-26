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НБУ значно зміцнив офіційну гривню

Аня Мартинюк 26 серпня 2021, 11:04
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НБУ значно зміцнив офіційну гривню

Євро здешевіло на 22 копійки.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 серпня, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Долар коштує 26,70 грн, що на 3 копійки більше від попереднього встановленого банком курсу.  Євро здешевіло на 22 копійки до 31,34 грн.

10 російських рублів коштують 36,1 грн.

Готівкові курси наступні: купівля долара проходить за 26,67 грн, продаж за 26,86 грн. Купівля євро проходить за 31,18 грн, продаж за 31,52 грн.

 

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