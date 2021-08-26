НБУ значно зміцнив офіційну гривню

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Євро здешевіло на 22 копійки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 серпня, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Долар коштує 26,70 грн, що на 3 копійки більше від попереднього встановленого банком курсу. Євро здешевіло на 22 копійки до 31,34 грн.
10 російських рублів коштують 36,1 грн.
Готівкові курси наступні: купівля долара проходить за 26,67 грн, продаж за 26,86 грн. Купівля євро проходить за 31,18 грн, продаж за 31,52 грн.
12:10: Синоптик про погоду в Україні – Йдемо поважно до осені
11:38: Україна витратить 22 мільйони гривень на супутникове зондування Землі
10:26: На Паралімпіаді українська спортсменка встановила світовий рекорд
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