НБУ значно зміцнив офіційну гривню

Аня Мартинюк 26 серпня 2021, 11:04

Євро здешевіло на 22 копійки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 серпня, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Долар коштує 26,70 грн, що на 3 копійки більше від попереднього встановленого банком курсу. Євро здешевіло на 22 копійки до 31,34 грн.

10 російських рублів коштують 36,1 грн.

Готівкові курси наступні: купівля долара проходить за 26,67 грн, продаж за 26,86 грн. Купівля євро проходить за 31,18 грн, продаж за 31,52 грн.