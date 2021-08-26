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На Паралімпіаді українська спортсменка встановила світовий рекорд

Аня Мартинюк 26 серпня 2021, 10:26
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На Паралімпіаді українська спортсменка встановила світовий рекорд

Мова йде про плавчиху Єлизавету Мерешко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 серпня, стало відомо, що українська плавчиха на Паралімпіаді встановила світовий рекорд. Плавчиха Єлизавета Мерешко взяла золото у другий день змагань. На запливі 200 метрів в комплексному плаванні вона показала результат дві хвилини і 56,9 секунди.

Нагадаємо, паралімпійські ігри завершаться 5 вересня. В них беруть участь 168 країн. 

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