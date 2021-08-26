На Паралімпіаді українська спортсменка встановила світовий рекорд

Аня Мартинюк 26 серпня 2021, 10:26

Мова йде про плавчиху Єлизавету Мерешко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 серпня, стало відомо, що українська плавчиха на Паралімпіаді встановила світовий рекорд. Плавчиха Єлизавета Мерешко взяла золото у другий день змагань. На запливі 200 метрів в комплексному плаванні вона показала результат дві хвилини і 56,9 секунди.

Нагадаємо, паралімпійські ігри завершаться 5 вересня. В них беруть участь 168 країн.