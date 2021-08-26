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В Одесі позашляховик протаранив авто швидкої

Аня Мартинюк 26 серпня 2021, 09:47
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В Одесі позашляховик протаранив авто швидкої

Медики отримали незначні травми. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 серпня, стало відомо про ДТП в Одесі. На перехресті вулиць Прохорівської і М'ясоїдівської автомобіль Mitsubishi не пропустив швидку, яка їхала на виклик. В результаті в авто швидкої допомоги врізався позашляхових.

Очевидці події допомагали медикам вибратися з авто, яке від удару перекинулося на бік. В Управлінні патрульної поліції в Одеській області зауважили, що пригода трапилась 25 серпня. Медики отримали незначні травми.

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