У Японії призупинили вакцинацію препаратом Moderna

Аня Мартинюк 26 серпня 2021, 09:16

У вакцині виявили домішки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 серпня, стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії прийняло рішення призупинити використання 1,63 мільйона доз вакцин від ковіду.

Причина – японці виявили у складі препарату домішки. А саме у 39 флаконах, але італійського виробництва. Розмір частинок домішки в них становить кілька міліметрів.

Нагадаємо, Японія підписала контракт з Moderna на 50 мільйонів доз вакцини від ковіду, які мають бути доставлені до кінця вересня поточного року.