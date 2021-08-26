У Японії призупинили вакцинацію препаратом Moderna

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У вакцині виявили домішки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 серпня, стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії прийняло рішення призупинити використання 1,63 мільйона доз вакцин від ковіду.
Причина – японці виявили у складі препарату домішки. А саме у 39 флаконах, але італійського виробництва. Розмір частинок домішки в них становить кілька міліметрів.
Нагадаємо, Японія підписала контракт з Moderna на 50 мільйонів доз вакцини від ковіду, які мають бути доставлені до кінця вересня поточного року.
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