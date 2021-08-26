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У ЗСУ з'явилася перша жінка-бригадний генерал

Аня Мартинюк 26 серпня 2021, 08:38
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У ЗСУ з'явилася перша жінка-бригадний генерал

Починала жінка з посади начальника аптеки у військовій частині.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Міністерства оборони повідомили, що звання вищого офіцерського складу - бригадний було присвоєно командувачу Медичних сил ЗСУ Тетяні Остащенко. Вона стала першою жінкою, яка отримала таке високе звання. 

Про це йдеться в указі, підписаному 24 серпня 2021 року.

Як зазначається, її кар’єра в армії стартувала з начальника аптеки у військовій частині. Тим часом міністр оборони України Андрій Таран зауважив, що майже чверть загальної чисельності ЗСУ зараз – жінки.

 

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