У ЗСУ з'явилася перша жінка-бригадний генерал

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Починала жінка з посади начальника аптеки у військовій частині.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Міністерства оборони повідомили, що звання вищого офіцерського складу - бригадний було присвоєно командувачу Медичних сил ЗСУ Тетяні Остащенко. Вона стала першою жінкою, яка отримала таке високе звання.
Про це йдеться в указі, підписаному 24 серпня 2021 року.
Як зазначається, її кар’єра в армії стартувала з начальника аптеки у військовій частині. Тим часом міністр оборони України Андрій Таран зауважив, що майже чверть загальної чисельності ЗСУ зараз – жінки.
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