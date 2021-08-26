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В Україні відключатимуть за борги квартири і будинки

Аня Мартинюк 26 серпня 2021, 07:59
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В Україні відключатимуть за борги квартири і будинки

Мова йде про борги за комунальні послуги.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що  після внесення змін до закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямовані на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» в країні дозволено відключати за комунальні борги квартири та будинки.

Раніше діяла заборона на це на тлі адаптивного карантину проти ковіду.  Так, заборона на нарахування пені та штрафів за борги та припинення надання відповідних послуг діятиме лише в регіонах, де діє «червоний» рівень небезпеки.

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