ЗМІ дізналися, хто народив сина Вакарчуку

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Новою коханою співака стала Євгенія Яцута.
Новину передає «Преса України».
За даними інтернет-видання «Страна», яке відповідно до рішення РНБО було заблоковано в Україні, у співака та колишнього політика Святослава Вакарчука народився син. Журналісти дізналися, що обраницею лідера «Океану Ельзи» є Євгенія Яцута.
Вона - співвласниця, директор і виконавчий продюсер компанії Radioaktivefilm. Жінка знімала для гурту кліп на пісню "В небо дружині". Відомо, що у Яцути є діти – дочка Софія від попереднього шлюбу з режисером Денисом Соніним.
Нагадаємо, син Вакарчука народився 19 серпня. Раніше стало відомо, що музикант розійшовся зі стилістом Лялею Фонарьовою, з якою 20 років перебував у цивільному шлюбі.
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