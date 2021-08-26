ЗМІ дізналися, хто народив сина Вакарчуку

Аня Мартинюк 26 серпня 2021, 07:34

Новою коханою співака стала Євгенія Яцута.

Новину передає «Преса України».

За даними інтернет-видання «Страна», яке відповідно до рішення РНБО було заблоковано в Україні, у співака та колишнього політика Святослава Вакарчука народився син. Журналісти дізналися, що обраницею лідера «Океану Ельзи» є Євгенія Яцута.

Вона - співвласниця, директор і виконавчий продюсер компанії Radioaktivefilm. Жінка знімала для гурту кліп на пісню "В небо дружині". Відомо, що у Яцути є діти – дочка Софія від попереднього шлюбу з режисером Денисом Соніним.

Нагадаємо, син Вакарчука народився 19 серпня. Раніше стало відомо, що музикант розійшовся зі стилістом Лялею Фонарьовою, з якою 20 років перебував у цивільному шлюбі.