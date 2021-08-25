До Дня Незалежності з бюджету успішно пішло понад 130 мільйонів гривень

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Закупка товарів і послуг проходила без торгів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 серпня, стало відомо, що товари та слуги для святкування Дня Незалежності в Україні купувалися без торгів. Раніше ВРУ прийняла відповідний закон.
В результаті розподілом коштів зайнялося держпідприємство "Центр захисту інформаційного простору" при Міністерстві культури. Мова йде про понад 130 мільйонів гривень.
Українські журналісти дізналися, що 50,7 мільйонів гривень пішло на «Комплекс послуг по розробці та реалізації креативної комунікаційної кампанії та концепції заходів».
Серед цікавого, 9,1 млн грн витрати на гримерів, костюми для артистів, декорації, реквізит і спецефекти. Ще 9,2 млн передбачені на багатокамерну зйомку парадів.
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