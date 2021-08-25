Чорногорія посилила правила в'їзду в країну

Аня Мартинюк 25 серпня 2021, 13:26

Треба готувати документи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 серпня, стало відомо, що у Чорногорії посилили умови в'їзду для іноземців і громадян країни. Причина – загострення ситуації з коронавірусом.

У Міністерство закордонних справ України попередили українців, що з 24 серпня в’їзд в іноземну країну буде дозволено за наявності пакету документів. А саме підтвердження, що особа повністю вакцинована, або вакцинована першою дозою препарату проти COVID-19, негативного тесту на ковід, доказу того, що людина перехворіла COVID-19.

Наголошується, що мандрівникам до 5 років тести на коронавірус не потрібні.