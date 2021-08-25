Чорногорія посилила правила в'їзду в країну

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Треба готувати документи.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 серпня, стало відомо, що у Чорногорії посилили умови в'їзду для іноземців і громадян країни. Причина – загострення ситуації з коронавірусом.
У Міністерство закордонних справ України попередили українців, що з 24 серпня в’їзд в іноземну країну буде дозволено за наявності пакету документів. А саме підтвердження, що особа повністю вакцинована, або вакцинована першою дозою препарату проти COVID-19, негативного тесту на ковід, доказу того, що людина перехворіла COVID-19.
Наголошується, що мандрівникам до 5 років тести на коронавірус не потрібні.
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