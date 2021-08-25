Українська призерка Токіо-2020 віддала своєму тренеру квартиру

Аня Мартинюк 25 серпня 2021, 12:50

Сама вона продовжить мріяти про власне житло.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 серпня, стало відомо, що українська бронзова призерка Олімпіади-2020 Ірина Коляденко зробила важливий вчинок. Призерка з вільної боротьби подарувала своєму тренеру Володимиру Яременку однокімнатну квартиру.

Як відомо, квартиру в Ірпені вона сама отримала в подарунок від губернатора Київщини Василя Володіна. Спортсменка зазначила, що тренер їй допомагав у тяжкі часи, а сама вона мріяла про власне житло й надалі мріятиме про нього.

«Що це значить для мене? Ну щоб ви розуміли, я навіть своєї кімнати ніколи не мала! Так склалося моє життя. Своє власне житло - це дійсно була моя мрія, не менше бажана, ніж олімпійська медаль. І ось сьогодні я тримаю, право власності на однокімнатну квартиру в 41 м. кв. І вже завтра я могла почати ремонтні роботи. але .... але за всіма моїми перемогами стоїть ще одна людина. Це мій тренер, з яким я працюю на протязі восьми років, який мене не тільки тренує, а й завжди був поруч протягом усього часу», - зазначила Коляденко.

Спортсменка зауважила, що дочка та дружина тренера на бачать його місяцями. Тому вона цінує вклад тренера у неї.