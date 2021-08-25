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Зеленський поїде у Молдову

Аня Мартинюк 25 серпня 2021, 12:20
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Зеленський поїде у Молдову

Він візьме участь в урочистих заходах.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 серпня, стало відомо, що український президент Володимир Зеленський поїде в Молдову. А саме 27 серпня. Так, він відвідає Кишинів з нагоди Дня незалежності Молдови.

У прес-службі президента Республіки Молдова підтвердили цю інформацію. Варто зазначити, що в Молдову також приїде польський президент Анджей Дуда, але 26 серпня. 

Як зазначається, 27 серпня в Кишиневі буде лідер Румунії Клаус Вернер Йоханніса. Лідери країн візьмуть участь в урочистих заходах.

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