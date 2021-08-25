65 афганців очікують на притулок в Україні

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Міграційна служба займається відповідними запитами.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 серпня, стало відомо, 65 біженців з Афганістану просять притулку в Україні. Відповідну заяву зробив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
Мова йде про афганців, яких Україна евакуювала разом із своїми громадянами із захопленого талібами Афганістану.
Наразі бажаючими отримати притулок в Україні займаються у міграційній службі. Інші афганці полетіли в інші країни.
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