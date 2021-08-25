65 афганців очікують на притулок в Україні

Аня Мартинюк 25 серпня 2021, 11:46

Міграційна служба займається відповідними запитами.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 серпня, стало відомо, 65 біженців з Афганістану просять притулку в Україні. Відповідну заяву зробив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Мова йде про афганців, яких Україна евакуювала разом із своїми громадянами із захопленого талібами Афганістану.

Наразі бажаючими отримати притулок в Україні займаються у міграційній службі. Інші афганці полетіли в інші країни.