Україні для вступу в ЄС потрібно чекати ще 20 років - президент Естонії

Аня Мартинюк 25 серпня 2021, 11:07

Керсті Кальюлайд не оптимістична у своїх прогнозах.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 серпня, стало відомо, що президент Естонії Керсті Кальюлайд дала інтерв'ю Європейської правді. Вона заявила, що Україні для вступу в ЄС потрібно чекати ще 20 років. Разом з тим вона вважає, що Євросоюзу необхідно бути сміливішим в питанні розширення.

Керсті Кальюлайд наголосила, що Євросоюзу треба приймати рішення щодо країн-партнерів Сходу. Також вона бачить варіант нового формату членства для України, Молдови та Грузії.

«Вступ до ЄС має купу умов. І, відверто, жодна з ваших держав не виконує критерії членства. Вам знадобиться десь 20 років роботи, поки ви дійдете до цієї готовності. Всі три країни мають проблеми з судами. Ви не підходьте під вимоги членства в ЄС», - наголосила Кальюлайд.

Що стосується України, то для вступу в ЄС їй допоміг би якийсь проміжний етап.