Україні для вступу в ЄС потрібно чекати ще 20 років - президент Естонії

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Керсті Кальюлайд не оптимістична у своїх прогнозах.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 серпня, стало відомо, що президент Естонії Керсті Кальюлайд дала інтерв'ю Європейської правді. Вона заявила, що Україні для вступу в ЄС потрібно чекати ще 20 років. Разом з тим вона вважає, що Євросоюзу необхідно бути сміливішим в питанні розширення.
Керсті Кальюлайд наголосила, що Євросоюзу треба приймати рішення щодо країн-партнерів Сходу. Також вона бачить варіант нового формату членства для України, Молдови та Грузії.
«Вступ до ЄС має купу умов. І, відверто, жодна з ваших держав не виконує критерії членства. Вам знадобиться десь 20 років роботи, поки ви дійдете до цієї готовності. Всі три країни мають проблеми з судами. Ви не підходьте під вимоги членства в ЄС», - наголосила Кальюлайд.
Що стосується України, то для вступу в ЄС їй допоміг би якийсь проміжний етап.
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