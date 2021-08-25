В Україні знизилися темпи вакцинації

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Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 серпня, стало відомо, що в Україні різко знизився темп вакцинації. З початку кампанії було щеплено 5 108 074 українців. А всього в країні вакцинували понад 8,3 млн українців.
У День Незалежності в Україні вакцинували 20 739 осіб. Про це розповіли у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.
Варто зазначити, що в Україні повністю імунізовані і отримали дві дози 3 192 128 осіб.
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