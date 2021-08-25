В Україні знизилися темпи вакцинації

Аня Мартинюк 25 серпня 2021, 10:26

Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 серпня, стало відомо, що в Україні різко знизився темп вакцинації. З початку кампанії було щеплено 5 108 074 українців. А всього в країні вакцинували понад 8,3 млн українців.

У День Незалежності в Україні вакцинували 20 739 осіб. Про це розповіли у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Варто зазначити, що в Україні повністю імунізовані і отримали дві дози 3 192 128 осіб.