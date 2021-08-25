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В Україні 727 нових випадків коронавірусної інфекції

Аня Мартинюк 25 серпня 2021, 09:47
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В Україні 727 нових випадків коронавірусної інфекції

Найбільше нових хворих у Києві. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 серпня, стало відомо, що за минулу добу в Україні виявили 727 нових випадків коронавірусної інфекції. Статистику представили у прес-службі МОЗ. Як зазначається, летальних випадків 20, одужали 382 людини.

«Протестували методом ПЛР - 12 855 осіб, методом ІФА - 2110 осіб, експрес-тестами - 11 239 осіб», - йдеться в повідомленні. 

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві - 109, Одеській області - 62, Запорізькій області - 62, Тернопільській області - 57 і Чернівецькій області – 55.

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