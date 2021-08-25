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Український електронний ковід-сертифікат перевірили в дії

Аня Мартинюк 25 серпня 2021, 09:07
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Український електронний ковід-сертифікат перевірили в дії

А саме у французькому ресторані.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 серпня, стало відомо, як українців приймають у Європі з ковідним сертифікатом в додатку «Дія». Український журналіст Олег Деренюга відправився у Францію, де в ресторані показав український сертифікат. В результаті його прийняли. 

«Попросили показати QR-код вакцинації у Франції. Показали код з програми Дія, офіціант його просканував і, вуаля, все підтверджено і працює. Рідкісне і прекрасне почуття гордості, що в нашій країні змогли зробити корисний сервіс, який реально працює», - зазначив Деренюга.

Нагадаємо, з сертифікатом в додатку «Дія» українці можуть не носити з собою паперовий документ про вакцинацію.

 

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