Безкоштовний концерт Бочеллі в Києві показали лише особливим

Аня Мартинюк 25 серпня 2021, 08:36

Прості смертні спостерігали за дійством за парканом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 серпня, стало відомо, що безкоштовний концерт тенора Андреа Бочеллі в супроводі Національного симфонічного оркестру та народного хору імені Григорія Верьовки відбувся у Києві. А саме днем раніше з нагоди Дня Незалежності України.

Однак побачити шоу змогли лише обрані - вершки суспільства, у яких були запрошення. Серед глядачів були президент Володимир Зеленський з дружиною, віце-спікер Ради Руслан Стефанчук, секретар РНБО Олексій Данилов, співачка Оля Полякова та інші.

В результаті прості люди, які хотіли побачити концерт, скандували «Ганьба!».