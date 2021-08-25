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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 серпня, стало відомо, що безкоштовний концерт тенора Андреа Бочеллі в супроводі Національного симфонічного оркестру та народного хору імені Григорія Верьовки відбувся у Києві. А саме днем раніше з нагоди Дня Незалежності України.
Однак побачити шоу змогли лише обрані - вершки суспільства, у яких були запрошення. Серед глядачів були президент Володимир Зеленський з дружиною, віце-спікер Ради Руслан Стефанчук, секретар РНБО Олексій Данилов, співачка Оля Полякова та інші.
В результаті прості люди, які хотіли побачити концерт, скандували «Ганьба!».
08:36: Безкоштовний концерт Бочеллі в Києві показали лише особливим
12:43: У День Незалежності України на аукціон виставили картину з 7 президентами країни
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