Зеленський пожартував про Януковича

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Він не подякував Донеччині за такого президента.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 серпня, під час параду до Дня незалежності у Києві президент Володимир Зеленський пожартував про президента-втікача Віктора Януковича.
Так, в ході виступу Зеленський подякував Рівненській області за першого президента України Леоніда Кравчука, потім - Чернігівщину Леоніда Кучму, Сумщину - за Віктора Ющенка. Донецькій області він подякував за актора і режисера Леоніда Бикова та спортсмена Сергія Бубку, хоч, за логікою, мав би згадати Віктора Януковича. Однак ні останнього, ні п'ятого президента Петра Порошенка він не згадав.
В результаті колишні президенти країни, які були на дійстві, посміялися.
12:43: У День Незалежності України на аукціон виставили картину з 7 президентами країни
11:36: Президент Білорусі привітав Україну з Днем Незалежності
10:53: Зеленський пообіцяв повертати в Україну останки українців
10:15: У 7 регіонах України встановили камери відеофіксації порушень ПДР
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