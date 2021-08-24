Зеленський пожартував про Януковича

Аня Мартинюк 24 серпня 2021, 14:02

Він не подякував Донеччині за такого президента.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 серпня, під час параду до Дня незалежності у Києві президент Володимир Зеленський пожартував про президента-втікача Віктора Януковича.

Так, в ході виступу Зеленський подякував Рівненській області за першого президента України Леоніда Кравчука, потім - Чернігівщину Леоніда Кучму, Сумщину - за Віктора Ющенка. Донецькій області він подякував за актора і режисера Леоніда Бикова та спортсмена Сергія Бубку, хоч, за логікою, мав би згадати Віктора Януковича. Однак ні останнього, ні п'ятого президента Петра Порошенка він не згадав.

В результаті колишні президенти країни, які були на дійстві, посміялися.