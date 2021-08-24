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Під час святкування 30-річчя Незалежності України.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 серпня, відомий український виконавець Монатік отримав звання Заслуженого артиста України. Український лідер Володимир Зеленський присвоїв артисту і музиканту це звання.
Так, президент особисто вручив Дмитру Монатіку нагороду з нагоди 30-річчя від Дня незалежності України.
12:43: У День Незалежності України на аукціон виставили картину з 7 президентами країни
11:36: Президент Білорусі привітав Україну з Днем Незалежності
10:53: Зеленський пообіцяв повертати в Україну останки українців
10:15: У 7 регіонах України встановили камери відеофіксації порушень ПДР
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