Аня Мартинюк 24 серпня 2021, 13:40

Під час святкування 30-річчя Незалежності України.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 серпня, відомий український виконавець Монатік отримав звання Заслуженого артиста України. Український лідер Володимир Зеленський присвоїв артисту і музиканту це звання.

Так, президент особисто вручив Дмитру Монатіку нагороду з нагоди 30-річчя від Дня незалежності України.