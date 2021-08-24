У колишнього депутата ВРУ Царьова померла донька

Аня Мартинюк 24 серпня 2021, 13:10

Дівчині було 17 років.

Новину передає «Преса України».

Колишній депутат ВРУ Олег Царьов повідомив у соцмережі про трагедію, яка трапилась у його родині. Політик зазначив, що його 17-річна донька Катерина померла.

«Коли вмирає твоя дитина, здається, що разом з ним вмираєш ти або частина тебе. Ні. Не так. Ти вмираєш разом з нею, а шкодуєш, що не замість неї. Ти вже мертвий всередині, хоча можеш здаватися ще живим зовні. У мене померла дочка. Я не зміг її захистити. Я ніколи собі цього не прощу. Частина мене померла разом з нею. Частина мене лежить і обіймає її в могилі. Частина мене ще жива, але прагне померти швидше і зустрітися з нею. Обійняти її. Я зняв з неї вже мертвої, але ще як ніби живий, хрестик. Повісив собі на груди. Коли кладу руку на груди, здається, що вона мене обіймає», - зазначив він.

Політик додав, що не такий сильний, як думав. Варто зазначити, що на фото дівчини вказані дві дати – її народження та смерті. Смерть наступила 15 червня. Причина смерті не озвучена. Інтернет-спільнота тим часом висловлює слова співчуття політику.